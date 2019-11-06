Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 ноября Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди, по востоку местами сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, по юго-востоку до порывистого. Максимальная температура воздуха днем +8..+13°C, по Гомельской области до +15°C. В Минске: преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха утром +8..+10°C, днем +9..+11°C, +6..+8°C.

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▪ Опубликовано 06.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34286 | Новости в RSS.

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