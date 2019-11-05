Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 ноября

6 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, утром и днем местами сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-востоку до +12°С, максимальная днем от +7°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

7 ноября погоду в основном будет формировать поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более прохладной воздушной массе; в северной части страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северной половине республики, кратковременные дожди, ночью по Витебской области возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0,..+7°С, максимальная днем +5..+12°С.

8 ноября погоду в основном обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе умеренных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, при прояснениях 0,..-2°С, максимальная днем +5..+12°С.