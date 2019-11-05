Температура воды в реках и водоёмах составляет 3,6-10 °С

По состоянию на 5 ноября на реках страны почти повсеместно отмечается небольшой (1-7 см за сутки) рост уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 3,6-10 °С.

До конца текущей недели на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, в результате чего на Березине у г. Светлогорск улучшатся условия для работы речного транспорта.