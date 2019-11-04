Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 ноября

5 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +7..+13°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

6 ноября погоду в стране обусловят фронтальные системы, которые будут смещаться с Западной Европы; в юго-восточных районах скажется влияние более теплых воздушных масс южного происхождения. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью составит +5..+12°С, днем температура воздуха будет находиться в пределах от +7°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку страны.

7 ноября погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в более прохладной воздушной массе; в северной части страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине республики, пройдут кратковременные дожди, ночью в северных районах возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+7°С, максимальная днем от +4°С по северу до +12°С по югу страны.