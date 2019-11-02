Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 ноября Ветреная погода. Преимущественно без осадков. Утром в восточных районах слабый туман. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +4.. +10°С. В Минске осадков не ожидается. Температура воздуха утром -1.. +1°С, днем +5.. +7°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 02.11.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34272 | Новости в RSS.

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