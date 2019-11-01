Прогноз погоды по Беларуси на 2 - 4 ноября

2 ноября погодные условия Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку, а днем по западу страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем местами по Брестской и Гродненской областям небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах республики туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3,..+2°С, по юго-востоку до -5°С; максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление будет падать.

3 ноября погоду в стране обусловит фронтальный раздел и теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по республике кратковременные дожди, ночью по востоку возможен мокрый снег. Ветер южный умеренный, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0,..+6°С; максимальная днем +6..+12°С, по юго-западу +13..+15°С.

4 ноября продолжится распространение теплых и неустойчивых воздушных масс с юго-запада Европы, днем в западных районах республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, а днем и на большей части Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +11..+16°С, по югу до +18°С.