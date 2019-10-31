До конца текущей недели на реках будет преобладать спад уровней воды

В истекший период (26-30 октября) на реках страны наблюдались колебания уровней воды с тенденцией к понижению, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды вновь опустился ниже отметки лимитирующей судоходство.

По состоянию на 31 октября на реках отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см, незначительный (1-5 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине у г. Полоцк, Немане у г. Гродно, Соже у г. Славгород, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западного Буга и Припяти.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 1,3-10 °С.

До конца текущей недели на реках будет преобладать спад уровней воды.