Метеоновости
До конца текущей недели на реках будет преобладать спад уровней воды
В истекший период (26-30 октября) на реках страны наблюдались колебания уровней воды с тенденцией к понижению, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды вновь опустился ниже отметки лимитирующей судоходство.
По состоянию на 31 октября на реках отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-6 см, незначительный (1-5 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине у г. Полоцк, Немане у г. Гродно, Соже у г. Славгород, некоторых их притоках, а также отдельных притоках Западного Буга и Припяти.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 1,3-10 °С.
До конца текущей недели на реках будет преобладать спад уровней воды.
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▪ Опубликовано 31.10.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34265
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