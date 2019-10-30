Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 октября Холодная погода. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха в середине дня +1 ..+7°С. В Минске: существенных осадков не ожидается. Температура воздуха утром 0.. -2°С, днем +2.. +4°С, вечером +1..-1°С.

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▪ Опубликовано 30.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34260 | Новости в RSS.

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