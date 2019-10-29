Прогноз погоды по Беларуси на 30 октября - 1 ноября

30 октября погодные условия будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в отдельных районах небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4,..+1°С, максимальная днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

31 октября территория Беларуси в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, утром и днем в северо-западных регионах страны погодные условия будет определять малоактивный фронтальный раздел. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5,..+1°С, при прояснениях до -7°С, максимальная днем 0,..+7°С.

1 ноября погоду Беларуси обусловят малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся с акватории Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5,..+2°С, при прояснениях до -7°С, максимальная днем +2..+8°С.