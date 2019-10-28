Прогноз погоды по Беларуси на 29 - 31 октября

29 октября погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая с севера Скандинавии. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем по северу с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0,..+6°С, максимальная днем +3..+8°С, по югу до +10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

30 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, ночью скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0,..-5°С, максимальная днем 0,..+5°С, по юго-западу до +7°С.

31 октября в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, в северных регионах страны погодные условия будет определять малоактивная фронтальная система. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северной половине страны, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый до умеренного, днем западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -4,..+1°С, местами до -6°С, максимальная днем +1..+7°С.