 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Сегодня 27 октября (воскресенье), в период с 21 до 23 часов, в северных и центральных районах республики, а также в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 27.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34251

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 