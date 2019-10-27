Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня 27 октября (воскресенье), в период с 21 до 23 часов, в северных и центральных районах республики, а также в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).

Оранжевый уровень опасности.