Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня 27 октября (воскресенье), в период с 21 до 23 часов, в северных и центральных районах республики, а также в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которое сохранится в ночные часы 28 октября (понедельник).
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▪ Опубликовано 27.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34251
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