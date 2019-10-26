Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 октября Теплая погода. Без существенных осадков. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +11 +17°С, по юго-западу страны до +19°С. В Минске: осадков не ожидается. Утром местами по городу слабый туман. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +10.. +12°С, днем +14.. +16°С, вечером +11.. +13°С.

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▪ Опубликовано 26.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34245 | Новости в RSS.

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