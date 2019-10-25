Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 октября

26 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +13..+19°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

27 октября погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более теплой воздушной массе, в дневные часы по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западной половине небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, днем по северной половине местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +13..+20°С, по югу до +22°С.

28 октября погоду обусловят малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, распространяющиеся с территории Балтики. Ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по югу до +10°С, максимальная днем +5..+12°С, по юго-востоку до +14°С.