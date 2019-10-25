Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,5-13 °С

По состоянию на 25 октября незначительный (1-6 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Вилии, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Березине у г. Борисов, Припяти у г. Мозырь. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Немане и Соже отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-16 см за сутки и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,5-13 °С.

В ближайшие дни в уровенном режиме рек будут отмечаться небольшие колебания, температура воды в реках и водоёмах будет понижаться.