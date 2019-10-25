Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,5-13 °С
По состоянию на 25 октября незначительный (1-6 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Вилии, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Березине у г. Борисов, Припяти у г. Мозырь. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Немане и Соже отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-16 см за сутки и ровный их ход.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,5-13 °С.
В ближайшие дни в уровенном режиме рек будут отмечаться небольшие колебания, температура воды в реках и водоёмах будет понижаться.
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▪ Опубликовано 25.10.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34240
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,5-13 °С».