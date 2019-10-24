Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 октября

25 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачноая с прояснениями погода. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2.. +8°С, в отдельных районах +9.. +11°С; максимальная днем +12.. +18°С, по юго-западу страны +19.. +22°С.

Атмосферное давление упадет на 2-3 мм рт. ст..

26 октября республика останется в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти умеренный, днем по северной половине порывистый. Температура воздуха ночью +3.. +9°С, местами до +11°С, днем +11..+18°С, по юго-западу до +20°С.

27 октября погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой воздушной массе, в дневные часы по северо-западу страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу местами небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6.. +12°С, по юго-востоку +4.. +6°С, днем +13.. +20°С, по югу до +22°С.