Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 октября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +11..+17°C, по юго-западу страны +18..+20°C. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +4..+6°C, днем +13..+15°C, вечером +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 24.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34234 | Новости в RSS.

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