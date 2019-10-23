Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 октября

24 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В ночные и утренние часы местами по городу слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+10°С, в окрестностях города +5..+7°С, максимальная днем +14..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25-26 октября погодные условия в Беларуси в основном обусловит область повышенного атмосферного давления.

25 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, местами до +11°С; максимальная днем +13..+20°С, в южных районах до +22°С.

26 октября переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, местами до +11°С, максимальная днем от +11°С по северу до +21°С по югу страны.