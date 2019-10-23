Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер западный, северо-западный слабый. Максимальная температура воздуха +12..+17°C, по югу страны +18.. +20°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +11.. +13°C, днем +14.. +16°C, вечером +9.. +11°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября»

▪ Опубликовано 23.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34230 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 23 октября».