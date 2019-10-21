Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 октября
22 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории прогнозируется туман. Ветер будет слабый ночью неустойчивый, днем юго-западный. Температура воздуха минимальная ночью +5.. +11°С, максимальная днем будет колебаться от +14°С по северу до +22°С по югу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.
23-24 октября Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.
23 октября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +4.. +10°С, местами до +12°С, максимальная днем +11.. +17°С, по югу +18 +20°С.
24 октября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +2.. +7°С, местами до +10°С, днем +11.. +18°С, по югу +19.. +21°С.
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▪ Опубликовано 21.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34224 | Новости в RSS.
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