Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 октября

22 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории прогнозируется туман. Ветер будет слабый ночью неустойчивый, днем юго-западный. Температура воздуха минимальная ночью +5.. +11°С, максимальная днем будет колебаться от +14°С по северу до +22°С по югу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

23-24 октября Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе.

23 октября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +4.. +10°С, местами до +12°С, максимальная днем +11.. +17°С, по югу +18 +20°С.

24 октября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +2.. +7°С, местами до +10°С, днем +11.. +18°С, по югу +19.. +21°С.