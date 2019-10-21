Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,2-13 °С

По состоянию на 21 октября на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см, небольшой (1-3 см за сутки) рост уровней воды отмечается на всем протяжении Днепра, Березине у г. Борисов и Соже у г. Гомель.

На Березине у г. Светлогорск уровень воды превысил отметку лимитирующую судоходство. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,2-13 °С.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.