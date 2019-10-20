Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 октября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +15..+20°C, по югу до +22°C. В Минске без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.

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▪ Опубликовано 20.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34217 | Новости в RSS.

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