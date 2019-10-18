Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 октября

19 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6 +12°С, в отдельных районах +3..+5°С; максимальная днем +14..+20°С, по югу +21..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20 октября погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северо-востоку Витебской области скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы в отдельных районах по северо-востоку Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+20°С, по югу до +22°С.

21 октября на большей части страны погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу Витебской области скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в отдельных районах по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+21°С, по югу+22..+24°С.