Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 октября

18 октября погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь ночью и утром по северу скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северу небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 октября погоду в стране будут определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +13..+20°С, по югу до +22°С.

20 октября погоду в стране будут определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С.