Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 октября Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северу республики местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°С, по юго-востоку +20.. +22°С. В Минске: без осадков. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +11.. +13°С, днем +15.. +17°С, вечером +11.. +13°С.

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▪ Опубликовано 17.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34207 | Новости в RSS.

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