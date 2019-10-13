Прогноз погоды на день 13 октября

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине республики местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13..+18°C, по югу до +21°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +15..+17°C, вечером +13..+15°C.