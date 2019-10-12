Прогноз погоды на день 12 октября

Облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северной половине страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +11.. +17°С, по юго-западу до +20°С. В Минске: утром умеренный, днем небольшой дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +13.. +15°С, вечером +10.. +12°С.