Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 октября

12 октября погодные условия Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, по северной половине республики скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северной половине дожди. Ветер юго-западный порывистый, ночью по северо-западу, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу +18..+20°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

13 октября республика будет находиться под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с территории Польши. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, ночью в отдельных районах по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +12..+19°С, по югу до +21°С.

14 октября продолжится вынос очень теплых воздушных масс с юго-запада Европы, лишь по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем от +17°С по северу до +24°С по югу страны.