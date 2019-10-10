Температура воды в реках и водоёмах составляет 4,4-12°С

По состоянию на 10 октября, в результате выпадения осадков, на большинстве рек наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-9 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 4,4-12 °С.

До конца текущей недели на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению. На Березине у г. Светлогорск уровень воды достигнет отметки лимитирующей судоходство.