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Температура воды в реках и водоёмах составляет 4,4-12°С
По состоянию на 10 октября, в результате выпадения осадков, на большинстве рек наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-9 см.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 4,4-12 °С.
До конца текущей недели на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению. На Березине у г. Светлогорск уровень воды достигнет отметки лимитирующей судоходство.
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▪ Опубликовано 10.10.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34188
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