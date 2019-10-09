Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 октября. Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. Ветер юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха +9.. +15°С. В Минске: небольшой дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +5.. +7°С, днем +10.. +12°С, вечером +7.. +9°С.

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▪ Опубликовано 09.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34179 | Новости в RSS.

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