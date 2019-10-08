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Прогноз погоды по Беларуси на 9 - 11 октября
9 октября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Преобладать будет облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем – расти.
10 октября погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +7..+14°С.
11 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +7..+14°С.
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▪ Опубликовано 08.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34177 | Новости в RSS.
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