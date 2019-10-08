Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха от +3°C по северу до +10°C по югу страны. В Минске облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +2 +4°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+6°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 8 октября»

▪ Опубликовано 08.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34176 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 8 октября».