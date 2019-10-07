Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 октября

8 октября погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). В ночные и утренние часы местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный ночью умеренный, днем порывистый. Ночью на большей части заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха +1..+3°С; максимальная температура днем от +3°С по северу до +10°С по югу страны. Атмосферное давление существенно не изменится.

9-10 октября погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Прогнозируется:

9 октября облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем от +7°С по востоку до +14°С по западу страны.

10 октября облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4 +10°С, максимальная днем +7 +14°С.