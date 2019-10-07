Метеоновости
Прогноз погоды на день 7 октября
Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +3 +8°С. В Минске: кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)(вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром около 0°С, днем +4.. +6°С, вечером +1.. +3°С.
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▪ Опубликовано 07.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34173 | Новости в RSS.
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