Прогноз погоды на день 7 октября

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +3 +8°С. В Минске: кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)(вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром около 0°С, днем +4.. +6°С, вечером +1.. +3°С.