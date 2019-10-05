Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 5 октября Облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +5.. +11°C, по югу +12.. +14°C. В Минске:местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха утром +5.. +7°C, днем +7..+9°C, вечером +4..+6°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 5 октября»

▪ Опубликовано 05.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34169 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 5 октября».