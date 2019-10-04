В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится

По состоянию на 4 октября на реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-33 см за сутки, обусловленный выпадением осадков. На Западной Двине у г. Витебск улучшились условия для работы речного транспорта, здесь уровень воды превысил отметку лимитирующую судоходство.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,8-14 °С.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, температура воды понизится.