Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 октября Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине республики небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°C. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +10..+12°C, вечером +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 04.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34165 | Новости в RSS.

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