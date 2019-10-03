Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 октября

4 октября погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, ночью по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В последующие двое суток ожидается поступление холодных неустойчивых воздушных масс со скандинавского полуострова. В связи с чем установится холодная погода.

5 октября облачно с прояснениями. В отдельных районах республики небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами слабые заморозки 0..-2°С; максимальная температура днем от +5°С по северу до +13°С по югу.

6 октября облачно с прояснениями. В отдельных районах страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северной четверти умеренный. Ночью на большей части заморозки 0..-4°С, местами температура воздуха составит +1..+5°С; максимальная температура днем +2..+9°С.