Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 октября Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +10..+16°C, в юго-восточных районах +17..+20°C. В Минске временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +9..+11°C, вечером +7..+9°C.

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▪ Опубликовано 03.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34161 | Новости в RSS.

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