Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 октября

3 октября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, в юго-восточных районах страны сохранится влияние теплой воздушной массы. Будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +10..+16°С, в юго-восточных районах +17..+20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

4 октября погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, ночью по восточной половине сохранится влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по восточной половине республики, днем местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по юго-востоку до +10°С, максимальная днем +8..+14°С.

С 5 октября в стране установится холодная погода, так как скажется влияние холодных и неустойчивых воздушных масс, поступающих со Скандинавского полуострова. Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-3°С; максимальная температура днем +6..+13°С.