Прогноз погоды по Беларуси на 2 - 4 октября

2 октября погодные условия в Беларуси будет определять прохождение атмосферных фронтов и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по северо-западной половине республики пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +14..+20°С, в южных районах до +23°С. Атмосферное давление ночью будет падать, в первой половине дня – расти, к вечеру начнет падать.

3 октября территория республики будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Будет преобладать облачная погода. Временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-востоку +16..+20°С.

4 октября ночью сохраниться влияние атмосферных фронтов, днем погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по республики ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по юго-востоку до +10°С, максимальная днем +7..+14°С.