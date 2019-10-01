Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 октября Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11.. +17°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +11.. +13°С, днем +12.. +14°С, вечером +11.. +13°С.

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▪ Опубликовано 01.10.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34153 | Новости в RSS.

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