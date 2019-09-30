Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 октября

1 октября ночью и утром погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Погода будет облачной, днем с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +11..+17°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

2 октября с Западной Европы переместится очередная система фронтов, юго-восток республики окажется под влиянием теплых воздушных масс южного происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами дожди, днем по северо-западу местами сильные дожди. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +12..+19°С, по юго-востоку +20..+23°С.

3 октября территория Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Сохранится облачная погода. Временами пройдут дожди, ночью и утром местами по северо-западу сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-востоку страны ночью +14..+15°С, днем +16..+20°С.