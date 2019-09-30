Метеоновости
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится
По состоянию на 30 сентября на всём протяжении Немана, Березины, Сожа и Припяти, отдельных участках Западной Двины и Днепра, а также на некоторых их притоках и притоках Западного Буга наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-45 см, обусловленный выпадением осадков. Небольшой (1-2 см за сутки) спад уровней воды отмечается на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Вилии у д. Стешицы и Днепре у г. Жлобин.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,0-15°С.
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится.
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▪ Опубликовано 30.09.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34150
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