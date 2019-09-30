В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится

По состоянию на 30 сентября на всём протяжении Немана, Березины, Сожа и Припяти, отдельных участках Западной Двины и Днепра, а также на некоторых их притоках и притоках Западного Буга наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-45 см, обусловленный выпадением осадков. Небольшой (1-2 см за сутки) спад уровней воды отмечается на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Вилии у д. Стешицы и Днепре у г. Жлобин.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,0-15°С.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится.