Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 сентября. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +13.. +19°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром +11.. +13°С, днем +14.. +16°С, вечером +11.. +13°С.

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▪ Опубликовано 29.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34146 | Новости в RSS.

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