Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 сентября

28 сентября ночью погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. В отдельных районах сгустится туман. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха +1..+6°С, по западу +7..+12°С, по восточной половине республики на почве и местами в воздухе заморозки 0..-2°С. Атмосферное давление существенно не изменится. Утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями, на большей части территории дожди. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха в середине дня +11..+17°С, по юго-западу до +19°С. Атмосферное давление будет падать. 29-30 сентября погоду продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

29 сентября на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +12..+19°С.

30 сентября на большей части территории дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый, местами, преимущественно по юго-западу, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+19°С, по юго-востоку до +22°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.