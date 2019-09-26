Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 сентября

27 сентября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по юго-западу +8..+11°С, в северо-восточных районах республики на почве и местами в воздухе заморозки 0..-2°С; максимальная температура в середине дня +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - слабо падать.

28 сентября ночью сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, лишь по западу, а утром и днем на большей части территории погоду будет формировать система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы. Ночью будет облачно с прояснениями, днем преобладание облачной погоды. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Утром и днем местами сильные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по востоку в отдельных районах заморозки 0..-2°С, максимальная температура днем +10..+17°С; в западных районах ночью +9..+11°С, днем +18..+19°С.

29 сентября погоду продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +12..+18°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.