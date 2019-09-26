Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах республики кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +12.. +18°С. В Минске: осадков не ожидается. Температура воздуха утром +5.. +7 °С, днем +14.. +16 °С, вечером +10.. +12 °С.

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▪ Опубликовано 26.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34136 | Новости в RSS.

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