Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 сентября

26 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по югу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах кратковременные дожди. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по юго-западу +8 +10°С, в северо-восточных районах на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3°С; максимальная температура в середине дня +12..+18°С.

27 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по югу +8..+9°С, в северо-восточных районах местами заморозки 0..-3°С; максимальная днем +12..+18°С.

28 сентября погоду будет формировать система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы, ночью в центральных и восточных районах страны сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки 0..-3°С, максимальная днем +10..+17°С; в западных районах ночью +8..+11°С, днем +18..+20°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.