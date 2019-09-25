Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 3,8-15°С

В истекший период (21-24 сентября) на реках отмечались колебания уровней воды с тенденцией к их понижению, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск уровень воды опустился ниже отметки лимитирующей судоходство.

По состоянию на 25 сентября на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 3,8-15°С.

В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды и ровный их ход, температура воды будет понижаться.