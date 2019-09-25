Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 3,8-15°С
В истекший период (21-24 сентября) на реках отмечались колебания уровней воды с тенденцией к их понижению, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск уровень воды опустился ниже отметки лимитирующей судоходство.
По состоянию на 25 сентября на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 3,8-15°С.
В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды и ровный их ход, температура воды будет понижаться.
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▪ Опубликовано 25.09.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34132
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