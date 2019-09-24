Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 сентября

25 сентября погодные условия на территории Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Ночью во многих районах заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+5°С; максимальная температура днем +9..+15°С, по югу до +17°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

26 сентября погоду в нашей стране в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, в северных районах страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, местами по северо-востоку заморозки до 0..-2°С, максимальная днем +9..+16°С; по юго-западу ночью +9..+11°С, днем +17..+18°С.

27 сентября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по югу до +9°С, в северо-восточных районах местами заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +11..+17°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.